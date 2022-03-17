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Тактика Росії: "Котли" для мирних і прицільні удари по укриттях – Подоляк

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 11:20
Тактика Росії: Котли для мирних і прицільні удари по укриттях – Подоляк
Пожежа у київській 16-поверхівці, спричинена російськими обстрілами. 15 березня. Фото ДСНС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що наразі тактикою Росії у війні проти України є локальні "котли" для мирних громадян і прицільні удари по укриттях.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні "казани" для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів".

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Деталі: Крім того, за його словами, Росія активно намагається дестабілізувати громадську думку в Україні та спровокувати внутрішні конфлікти, тому виникають "постійні "зливи" в іноземні медіа тих чи інших задумів, ідей, зокрема російських "переговорних позицій"". 

На думку Подоляка, "ні бліцкригу, ні тим більше виразної стратегії у Росії немає, тому тактика РФ виглядає зараз дуже огидно: ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення".

Він наголосив, що наших ЗСУ росіяни панічно бояться, тому намагаються максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку.

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Пряма мова Подоляка: "Важливо зрозуміти, що росіяни з винятковою ненавистю і абсолютно не ховаючись повсюдно чинять насильство над мирними громадянами. Все це злочини проти людяності. Але така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва РФ, як і раніше, немає".

Деталі: На думку радника голови ОПУ, на сьогоднішній день базове завдання Росії – за рахунок нагнітання страху та паніки серед цивільного населення, а також за рахунок масованої брехливої ​​пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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