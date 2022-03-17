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Тактика Росії: "Котли" для мирних і прицільні удари по укриттях – Подоляк

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 12:20
Пожежа у київській 16-поверхівці, спричинена російськими обстрілами. 15 березня. Фото ДСНС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що наразі тактикою Росії у війні проти України є локальні "котли" для мирних громадян і прицільні удари по укриттях.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні "казани" для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів".

Деталі: Крім того, за його словами, Росія активно намагається дестабілізувати громадську думку в Україні та спровокувати внутрішні конфлікти, тому виникають "постійні "зливи" в іноземні медіа тих чи інших задумів, ідей, зокрема російських "переговорних позицій"". 

На думку Подоляка, "ні бліцкригу, ні тим більше виразної стратегії у Росії немає, тому тактика РФ виглядає зараз дуже огидно: ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення".

Він наголосив, що наших ЗСУ росіяни панічно бояться, тому намагаються максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку.

Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює.

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Пряма мова Подоляка: "Важливо зрозуміти, що росіяни з винятковою ненавистю і абсолютно не ховаючись повсюдно чинять насильство над мирними громадянами. Все це злочини проти людяності. Але така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва РФ, як і раніше, немає".

Деталі: На думку радника голови ОПУ, на сьогоднішній день базове завдання Росії – за рахунок нагнітання страху та паніки серед цивільного населення, а також за рахунок масованої брехливої ​​пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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