Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время тактикой России в войне против Украины являются локальные "котлы" для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные "котлы" для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам".

Детали: Кроме того, по его словам, Россия активно пытается дестабилизировать общественное мнение в Украине и спровоцировать внутренние конфликты, поэтому появляются "постоянные "сливы" в иностранные медиа тех или иных замыслов, идей, в том числе российских "переговорных позиций"".

По мнению Подоляка, "ни блицкрига, ни тем более внятной стратегии в России нет, поэтому тактика РФ выглядит сейчас крайне отвратительно: ключевые удары направлены исключительно против мирного населения".

Он подчеркнул, что наших ВСУ россяне панически боятся, поэтому пытаются максимально шокировать население, вызвать ощущение ужаса и спровоцировать масштабную панику.

Смертность собственных военнослужащих россиян не волнует.

Прямая речь Подоляка: "Важно понять, что русские с исключительной ненавистью и абсолютно не скрываясь повсеместно совершают насилие над мирными гражданами. Все это преступления против человечности. Но столь демонстративное презрение к правилам войны говорит о том, что адекватности и хотя бы короткого горизонта планирования у военно-политического руководства РФ по-прежнему нет".

Детали: По мнению советника главы ОПУ, на сегодняшний день базовая задача России – за счёт нагнетания страха и паники среди гражданского населения, а также за счёт массированной лживой пропагандистской кампании спровоцировать внутренний управленческий кризис.





