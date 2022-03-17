Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям – Подоляк

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 12:20
Пожар в киевской 16-этажке, вызванный российскими обстрелами. 15 марта. Фото ГСЧС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время тактикой России в войне против Украины являются локальные "котлы" для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные "котлы" для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам".

Детали: Кроме того, по его словам, Россия активно пытается дестабилизировать общественное мнение в Украине и спровоцировать внутренние конфликты, поэтому появляются "постоянные "сливы" в иностранные медиа тех или иных замыслов, идей, в том числе российских "переговорных позиций"".

По мнению Подоляка, "ни блицкрига, ни тем более внятной стратегии в России нет, поэтому тактика РФ выглядит сейчас крайне отвратительно: ключевые удары направлены исключительно против мирного населения".

Он подчеркнул, что наших ВСУ россяне панически боятся, поэтому пытаются максимально шокировать население, вызвать ощущение ужаса и спровоцировать масштабную панику.

Смертность собственных военнослужащих россиян не волнует.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Прямая речь Подоляка: "Важно понять, что русские с исключительной ненавистью и абсолютно не скрываясь повсеместно совершают насилие над мирными гражданами. Все это преступления против человечности. Но столь демонстративное презрение к правилам войны говорит о том, что адекватности и хотя бы короткого горизонта планирования у военно-политического руководства РФ по-прежнему нет".

Детали: По мнению советника главы ОПУ, на сегодняшний день базовая задача России – за счёт нагнетания страха и паники среди гражданского населения, а также за счёт массированной лживой пропагандистской кампании спровоцировать внутренний управленческий кризис.



 

Темы: РосcиявойнаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

ФОТОЧлен политсовета "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Все новости...
Росcия
Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в РФ
Цены на подержанные авто в РФ выросли на 15–32%
Последние новости
19:41
Vodafone восстановил связь в четырех областях
19:23
В России возбудили дело против журналиста Невзорова за правду о Мариуполе
19:11
Война - это конец Путина: в партии Шольца исключили нормализацию отношений Германии с РФ
19:10
ПВО сбила два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении
19:05
Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже 
19:04
фото, видео, обновленоОбстрел на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые
18:54
Как вести себя, если вас захватили в плен российские оккупанты – советы СНБО
18:52
Днепропетровщина: россияне уничтожили железнодорожную станцию, погиб человек
18:45
Siemens приостановил контракт с РФ на поставку новых электропоездов "Сапсан"
18:32
Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук
Все новости...