У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова
Четвер, 17 березня 2022, 12:03
Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
Джерело: Денісова у Facebook
Пряма мова Денісової: "Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення.
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Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру".
Деталі: Раніше цю інформацію повідомили декілька нардепів, але інформації від міської влади досі немає.
Що передувало: Окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
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