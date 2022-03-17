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У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова

Роман ПетренкоЧетвер, 17 березня 2022, 12:03
У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова
фото: "маріуполь зараз"

Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Джерело: Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення.

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Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру".

Деталі: Раніше цю інформацію повідомили декілька нардепів, але інформації від міської влади досі немає.

Що передувало: Окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

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Теми: МаріупольомбудсменвійнаРосія
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