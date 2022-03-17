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В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова

Роман ПетренкоЧетверг, 17 марта 2022, 13:03

Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище, сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения.

Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра".

Детали: Ранее эту информацию сообщили несколько нардепов, но информации от городских властей до сих пор нет.

Что было ранее: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Темы: МариупольомбудсменвойнаРосcия
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