В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова
Четверг, 17 марта 2022, 12:03
Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище, сообщила омбудсменка Людмила Денисова.
Источник: Денисова в Facebook
Прямая речь Денисовой: "Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения.
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Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра".
Детали: Ранее эту информацию сообщили несколько нардепов, но информации от городских властей до сих пор нет.
Что было ранее: Оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.
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