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Між РФ і Білоруссю знімають всі обмеження на переміщення громадян

"Українська правда"Четвер, 17 березня 2022, 13:15

Між Росією та Білоруссю з 18 березня знімаються всі обмеження на переміщення громадян. 

Джерело: Прем’єр РФ Михайло Мішустін, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова: "Сьогодні опівночі будуть зняті всі обмеження на переміщення громадян між Росією та Білоруссю".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що  "не збирається" брати участь у війні, та й його туди "не звуть".

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Теми: БілорусьРосіявійна
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