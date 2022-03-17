Між РФ і Білоруссю знімають всі обмеження на переміщення громадян

Між Росією та Білоруссю з 18 березня знімаються всі обмеження на переміщення громадян.

Джерело: Прем’єр РФ Михайло Мішустін, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова: "Сьогодні опівночі будуть зняті всі обмеження на переміщення громадян між Росією та Білоруссю".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не збирається" брати участь у війні, та й його туди "не звуть".