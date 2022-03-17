Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан
Четверг, 17 марта 2022, 13:15
Между Россией и Беларусью с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан.
Источник: Премьер РФ Михаил Мишустин, которого цитируют "РИА Новости"
Прямая речь: "Сегодня в полночь будут сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией".
Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не собирается" участвовать в войне, да и его туда "не зовут".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"