Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан

Между Россией и Беларусью с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан.

Источник: Премьер РФ Михаил Мишустин, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь: "Сегодня в полночь будут сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией".

Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не собирается" участвовать в войне, да и его туда "не зовут".