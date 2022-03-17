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Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан

"Украинская правда"Четверг, 17 марта 2022, 13:15

Между Россией и Беларусью с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан.

Источник: Премьер РФ Михаил Мишустин, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь: "Сегодня в полночь будут сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией".

Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не собирается" участвовать в войне, да и его туда "не зовут".

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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