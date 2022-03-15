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Лукашенко каже, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він "не збирається"

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 13:12
Лукашенко каже, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що по країні вдарили ракетою "Точка-У", але каже, що "не збирається" брати участь у війні, та й його туди "не звуть".

Джерело: Лукашенко військовим, якого цитує державне видання Белта

Деталі: Він не уточнив, звідки і хто вдарив ракетою Білорусі, однак заявив, що "вони з росіянами" перехопили та знищили її над Прип'яттю два дні тому. А мовчали, бо "розбиралися, що там відбувається".

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Пряма мова Лукашенка: "Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну.

Свідченням цього є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили та знищили над Прип'яттю.

Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо…

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Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні.

У цьому немає потреби. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. У них все це є, і навіть краще.

Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть".

Нагадаємо: 4 дні тому командування Повітряних сил заявляло, що російські літаки розгорнулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.

Українські ППО збили ракету, випущену з території Білорусі по Києву.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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