ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

Журналіст-розслідувач Гристо Грозєв повідомив, що в Росії затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова.

Джерело: Грозєв з посиланням на джерела у Twitter

Пряма мова Грозєва: "Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО – службі безпеки Путіна".

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Деталі: За словами журналіста, причина затримання наразі достеменно невідома.

За словами одного джерела, Гаврилова затримало Управління військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей", а ще двоє стверджують, що це була "розтрата пального".

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