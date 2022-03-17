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ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 15:33
Гаврилов. Фото з Twitter Христо Грозєва

Журналіст-розслідувач Гристо Грозєв повідомив, що в Росії затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова.

Джерело: Грозєв з посиланням на джерела у Twitter

Пряма мова Грозєва: "Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО – службі безпеки Путіна".

Деталі: За словами журналіста, причина затримання наразі достеменно невідома.

За словами одного джерела, Гаврилова затримало Управління військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей", а ще двоє стверджують, що це була "розтрата пального".

Передісторія: 

  • Раніше росЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін через невдалу військову кампанію в Україні почав шукати крайніх. Першим постраждало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештували його керівника Сергія Бесєду та його заступника Болуха (ім'я не вказується).
  • Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що Росія змінила тактику щодо війни з Україною, і що там звільнили з посад близько 8 генералів.

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Теми: Росіявійнаарешт
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