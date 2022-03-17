ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист
Четверг, 17 марта 2022, 14:33
Журналист-расследователь Гристо Грозев сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов.
Источник: Грозев со ссылкой на источники в Twitter
Прямая речь Грозева: "Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина".
Реклама:
Детали: По словам журналиста, причина задержания пока неизвестна.
По словам одного источника, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, что привело к гибели людей", а еще двое утверждают, что это была "растрата топлива".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее росСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин из-за неудачной военной кампании в Украине начал искать крайних. Первым пострадало отделение внешней разведки ФСБ – арестовали его руководителя Сергея Беседу и его заместителя Болуха (имя не указывается).
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия изменила тактику в отношении войны с Украиной, и что там уволили с должностей около 8 генералов.