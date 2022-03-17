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ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 15:33
Гаврилов. Фото с Twitter Христо Грозева

Журналист-расследователь Гристо Грозев сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов.

Источник: Грозев со ссылкой на источники в Twitter

Прямая речь Грозева: "Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина".

Детали: По словам журналиста, причина задержания пока неизвестна.

По словам одного источника, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, что привело к гибели людей", а еще двое утверждают, что это была "растрата топлива".

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Темы: Росcиявойнаарест
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