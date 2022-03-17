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У майбутньому створять новий альянс для безпеки Європи – ОП

Мазуренко Альона Четвер, 17 березня 2022, 17:03
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Українська сторона хоче прописати у мирній угоді конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому. В ОП прогнозують створення нового альянсу в Європі для забезпечення безпеки. 

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości

Пряма мова: "Саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому.

Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії.

Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі...

Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому".

Деталі: За словами Подоляка, Україна хоче завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти.

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Так країни, які будуть новими гарантами безпеки, візьмуть на себе певні зобов’язання.

Пряма мова: "У майбутньому на основі сьогоднішньої глобальної кризи буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку усієї Європи".

Деталі: Подоляк додав, що Україна не погодиться на компроміси, які будь-яким чином могли б зашкодити її інтересам.

Проте, незважаючи на всю складність цього процесу, Україна має йти на переговори з Росією, бо воювати спільно з нашою державою більше ніхто не хоче.

Передісторія: 

  • В ОП відзначають, що Україна домагатиметься реальних, юридично закріплених гарантій у системі безпеки, яку мають вибудувати країни світу.

Теми: Офіс президентаРосіяУкраїнавійна
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