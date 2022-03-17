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В будущем создадут новый альянс по безопасности Европы – ОП

Алена МазуренкоЧетверг, 17 марта 2022, 16:03
В будущем создадут новый альянс по безопасности Европы – ОП
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Украинская сторона хочет прописать в мирном соглашении конкретный механизм, гарантирующий безопасность Украины в будущем. В ОП прогнозируют создание нового альянса в Европе для обеспечения безопасности.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości

Прямая речь: "Именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем.

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Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России.

Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, обеспечивающий нашу безопасность в будущем".

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Детали: По словам Подоляка, Украина хочет завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-нибудь напасть.

Так страны, которые будут являться новыми гарантами безопасности, возьмут на себя определенные обязательства.

Прямая речь: "В будущем на основе сегодняшнего глобального кризиса будет создан совершенно новый альянс, обеспечивающий безопасность всей Европы".

Детали: Подоляк добавил, что Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы повредить ее интересам.

Однако, несмотря на всю сложность этого процесса, Украина должна идти на переговоры с Россией, потому что воевать вместе с нашим государством больше никто не хочет.

Предыстория:

  • В ОП отмечают, что Украина будет добиваться реальных, юридически закрепленных гарантий в системе безопасности, которую должны построить страны мира.

Темы: Офис президентаРосcияУкраинавойна
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