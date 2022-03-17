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Росіяни обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина, є поранені, зруйновано багатоповерхівку

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 18:00
Нові Петрівці, 17 березня, фото поліції

Внаслідок ворожого обстрілу з важкої артилерії села Нові Петрівці на Київщині загинула дворічна дитина, четверо осіб дістати численних травм.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки.

Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб".

Довідка: Саме в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області розташована колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я".

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Що передувало: 14 березня російські окупанти вже обстрілювали Нові Петрівці з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів було пошкоджено кілька житлових будинків.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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