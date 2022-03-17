Росіяни обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина, є поранені, зруйновано багатоповерхівку

Внаслідок ворожого обстрілу з важкої артилерії села Нові Петрівці на Київщині загинула дворічна дитина, четверо осіб дістати численних травм.

Джерело: поліція Київської області

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Дослівно: "17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки.

Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб".

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Довідка: Саме в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області розташована колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я".

Що передувало: 14 березня російські окупанти вже обстрілювали Нові Петрівці з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів було пошкоджено кілька житлових будинків.