Русские обстреляли Новые Петровцы: погиб ребенок, есть раненые, разрушена многоэтажка

В результате вражеского обстрела из тяжелой артиллерии села Новые Петровцы в Киевской области погиб двухлетний ребенок, четверо человек получили многочисленные травмы.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты произвели обстрел жилых домов в Вышгородском районе.

В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома.

Пока известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек".

Справка: Именно в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области расположена бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

Что предшествовало: 14 марта российские оккупанты уже обстреливали Новые Петровцы из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов.