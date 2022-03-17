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Русские обстреляли Новые Петровцы: погиб ребенок, есть раненые, разрушена многоэтажка

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 17:00
Русские обстреляли Новые Петровцы: погиб ребенок, есть раненые, разрушена многоэтажка
Новые Петровцы, 17 марта, фото полиции

В результате вражеского обстрела из тяжелой артиллерии села Новые Петровцы в Киевской области погиб двухлетний ребенок, четверо человек получили многочисленные травмы.

Источник: полиция Киевской области

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Дословно: "17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты произвели обстрел жилых домов в Вышгородском районе.

В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома.

Пока известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек".

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Справка: Именно в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области расположена бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

Что предшествовало: 14 марта российские оккупанты уже обстреливали Новые Петровцы из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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