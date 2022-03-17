Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

Четвер, 17 березня 2022, 20:12

На ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу Харкова російськими військовими сталася пожежа.

Джерело: Суспільне, ДСНС.

Деталі: згідно з інформацією, пожежа охопила торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.

Реклама:

Чому це важливо: ринок "Барабашово" є найбільшим у східній Європі та одним з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.

Доповнено: Мер Харкова Ігор Терехов у четвер повідомив про загибель одного співробітника ДСНС, що рятував місто від наслідків обстрілів. 

Оновлено: Станом на 19:00 вогонь перекинувся на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Мохіто по-в'єтнамськи і Gucci за 200 гривень. Чим живе найбільший ринок України Барабашово.

Теми: Харківпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США не бачать притоку бійців з Близького Сходу до російських сил
Окупаційні війська змушують аграріїв на Херсонщині "співпрацювати" - депутат 
ЗСУ ліквідували полковника російського ВДВ з Костроми 
Люди не можуть почати розбирати завали драмтеатру в Маріуполі через обстріл РФ
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: