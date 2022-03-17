Через обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник
На ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу Харкова російськими військовими сталася пожежа.
Деталі: згідно з інформацією, пожежа охопила торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.
Чому це важливо: ринок "Барабашово" є найбільшим у східній Європі та одним з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.
Доповнено: Мер Харкова Ігор Терехов у четвер повідомив про загибель одного співробітника ДСНС, що рятував місто від наслідків обстрілів.
Оновлено: Станом на 19:00 вогонь перекинувся на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.
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