Через обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

На ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу Харкова російськими військовими сталася пожежа.

Джерело: Суспільне, ДСНС.

Деталі: згідно з інформацією, пожежа охопила торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.

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Чому це важливо: ринок "Барабашово" є найбільшим у східній Європі та одним з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.

Доповнено: Мер Харкова Ігор Терехов у четвер повідомив про загибель одного співробітника ДСНС, що рятував місто від наслідків обстрілів.

Оновлено: Станом на 19:00 вогонь перекинувся на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.

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