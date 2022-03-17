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Из-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

Четверг, 17 марта 2022, 21:12

На рынке "Барабашово" в результате обстрела Харькова российскими военными произошел пожар.

Источник: Суспільне, ГСЧС.

Подробности: согласно информации, пожар охватил торговые ряды. Рядом с местом пожара – снаряды от системы залпового огня "Град", над Харьковом поднялся черный дым.

Почему это важно: рынок "Барабашово" является самым большим в восточной Европе и одним из самых больших в мире. Он является местом работы около 15 тысяч предпринимателей.

Дополнено: Мэр Харькова Игорь Терехов в четверг сообщил о гибели одного сотрудника ГСЧС, спасавшего город от последствий обстрелов. 

Обновлено: По состоянию на 19:00 огонь перекинулся на частные жилые дома (количество уточняется). К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники ГСЧС.

Читайте также: Мохито по-вьетнамски и Gucci за 200 гривен. Чем живет крупнейший рынок Украины Барабашово.

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Темы: Харьковпожар
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