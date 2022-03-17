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До України з початку війни повернулось понад 320 тисяч людей

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 19:10
Фото ілюстративне: пресслужба ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого до України повернулись понад 320 тисяч громадян, більшість з яких чоловіки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Один із чоловіків, у якого взяли інтерв’ю на кордоні, зазначив, що хоче допомогти боронити державу від російських загарбників.

Що було раніше: 16 березня речник ДПСУ Андрій Демченко для "Української правди" зазначив що майже 310 тисяч українців повернулися на Батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теми: Прикордонна службакордонмобілізаціявійна
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