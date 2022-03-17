В Украину с начала войны вернулось более 320 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Украину вернулось более 320 тысяч граждан, большинство из которых мужчины.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Один из мужчин, у которого взяли интервью на границе, отметил, что хочет помочь защитить страну от российских захватчиков.

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Что было раньше: 16 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко для "Украинской правды" заявил, что почти 310 тысяч украинцев вернулись на Родину с начала полномасштабного вторжения России.