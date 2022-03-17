Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війська РФ обстріляли притулок для мам і дітей на Луганщині

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 18:32
Війська РФ обстріляли притулок для мам і дітей на Луганщині
обстріляний притулок для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку, фото з Facebook Гайдая

У Сєвєродонецьку Луганської області російські війська обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook, програмна директорка "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова у Facebook

Дослівно: "У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Реклама:

Мешканці та працівники закладу в безпеці".

Деталі: Гайдай зазначив, що в цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками.

Він додав, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

ВІДЕО ДНЯ

Програмна директорка міжнародної благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова повідомила, що притулок для мам з дітьми у Сєвєродонецьку був відкритий цією організацією лише наприкінці минулого року.

Що передувало: Командування Збройних Сил України оприлюднило перелік даних, які не варто розкривати публічно задля безпеки військових та цивільного населення. 

Зокрема, радять виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Теми: Луганська областьвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: