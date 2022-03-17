Війська РФ обстріляли притулок для мам і дітей на Луганщині
У Сєвєродонецьку Луганської області російські війська обстріляли притулок для матерів із дітьми.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook, програмна директорка "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова у Facebook
Дослівно: "У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.
Мешканці та працівники закладу в безпеці".
Деталі: Гайдай зазначив, що в цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками.
Він додав, що безпечних місць на Луганщині більше немає.
Програмна директорка міжнародної благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова повідомила, що притулок для мам з дітьми у Сєвєродонецьку був відкритий цією організацією лише наприкінці минулого року.
Що передувало: Командування Збройних Сил України оприлюднило перелік даних, які не варто розкривати публічно задля безпеки військових та цивільного населення.
Зокрема, радять виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.