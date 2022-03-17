Войска РФ обстреляли приют для мам и детей в Луганской области

обстрелянный приют для матерей с детьми в Северодонецке, фото с Facebook Гайдая

В Северодонецке Луганской области российские войска обстреляли приют для матерей с детьми.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook, директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова в Facebook

Дословно: "В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.

Жители и работники заведения в безопасности".

Детали: Гайдай отметил, что в этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами.

Он добавил, что безопасных мест в Луганской области больше нет.

Программный директор международной благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова сообщила, что приют для мам с детьми в Северодонецке был открыт этой организацией только в конце прошлого года.

Что предшествовало: Командование Вооруженных Сил Украины обнародовало перечень данных, которые не следует раскрывать публично для безопасности военных и гражданского населения.

В частности, советуют исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.