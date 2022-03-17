ЗСУ просять медійників не розкривати дані щодо військових та бомбосховищ

Командування Збройних Сил України оприлюднило перелік даних, які не варто розкривати публічно задля безпеки військових та цивільного населення.

Джерело: пресслужба ГУР.

Деталі: командування ЗСУ звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити:

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висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);

геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

Також необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі