ЗСУ просять медійників не розкривати дані щодо військових та бомбосховищ
Четвер, 17 березня 2022, 18:18
Командування Збройних Сил України оприлюднило перелік даних, які не варто розкривати публічно задля безпеки військових та цивільного населення.
Джерело: пресслужба ГУР.
Деталі: командування ЗСУ звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити:
- висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);
- геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.
Також необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі
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