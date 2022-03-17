Окупаційні війська змушують аграріїв на Херсонщині "співпрацювати" - депутат 

Окупаційні війська РФ змушують аграріїв на Херсонщині підписувати "угоду про співрпрацю".

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

Дослівно: "Тримаю зв'язок з багатьма аграріями Херсонщини, і ось яка інформація. Багато хто заляканий, багато хто боїться коментувати, але дехто зізнається, що примушують підписувати "договір про співпрацю".

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(...) Під дулами автоматів та загрозою життя дітей та родини, змушують підписувати договір про співпрацю з метою "допомагати" новій владі, тобто просто забирають гроші. Або викликають в комендатуру, або приходять додому, декого викрадають. Крім того вимагають провести посівну для забезпечення провізії їх армії. Що з цим робити?".