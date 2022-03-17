Окупаційні війська змушують аграріїв на Херсонщині "співпрацювати" - депутат 

Окупаційні війська РФ змушують аграріїв на Херсонщині підписувати "угоду про співрпрацю".

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

Дослівно: "Тримаю зв'язок з багатьма аграріями Херсонщини, і ось яка інформація. Багато хто заляканий, багато хто боїться коментувати, але дехто зізнається, що примушують підписувати "договір про співпрацю".

(...) Під дулами автоматів та загрозою життя дітей та родини, змушують підписувати договір про співпрацю з метою "допомагати" новій владі, тобто просто забирають гроші. Або викликають в комендатуру, або приходять додому, декого викрадають. Крім того вимагають провести посівну для забезпечення провізії їх армії. Що з цим робити?".