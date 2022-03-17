Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупационные войска заставляют аграриев на Херсонщине "сотрудничать" - депутат

Четверг, 17 марта 2022, 19:25

Оккупационные войска РФ заставляют аграриев в Херсонской области подписывать "соглашение о сотрудничестве".

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

Дословно: "Держу связь со многими аграриями Херсона, и вот какая информация. Многие запуганы, многие боятся комментировать, но некоторые признаются, что заставляют подписывать "договор о сотрудничестве".

Реклама:

(...) Под дулами автоматов и угрозой жизни детей и семьи, заставляют подписывать договор о сотрудничестве с целью "помогать" новой власти, то есть просто забирают деньги. Или вызывают в комендатуру, или приходят домой, некоторых похищают. Кроме того, требуют провести посевную для обеспечения провизии их армии. Что с этим делать?".

Темы: Херсонская областьРосcиясельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Херсонская область
Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Оккупанты снова атаковали Херсонщину - есть погибшие и раненые гражданские
Россия авиацией атаковала Берислав, повреждена больница
Последние новости
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
Все новости...
Реклама: