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Оккупационные войска заставляют аграриев на Херсонщине "сотрудничать" - депутат

Четверг, 17 марта 2022, 20:25

Оккупационные войска РФ заставляют аграриев в Херсонской области подписывать "соглашение о сотрудничестве".

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

Дословно: "Держу связь со многими аграриями Херсона, и вот какая информация. Многие запуганы, многие боятся комментировать, но некоторые признаются, что заставляют подписывать "договор о сотрудничестве".

(...) Под дулами автоматов и угрозой жизни детей и семьи, заставляют подписывать договор о сотрудничестве с целью "помогать" новой власти, то есть просто забирают деньги. Или вызывают в комендатуру, или приходят домой, некоторых похищают. Кроме того, требуют провести посевную для обеспечения провизии их армии. Что с этим делать?".

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Темы: Херсонская областьРосcиясельское хозяйство
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