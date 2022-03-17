Оккупационные войска заставляют аграриев на Херсонщине "сотрудничать" - депутат

Оккупационные войска РФ заставляют аграриев в Херсонской области подписывать "соглашение о сотрудничестве".

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

Дословно: "Держу связь со многими аграриями Херсона, и вот какая информация. Многие запуганы, многие боятся комментировать, но некоторые признаются, что заставляют подписывать "договор о сотрудничестве".

Реклама:

(...) Под дулами автоматов и угрозой жизни детей и семьи, заставляют подписывать договор о сотрудничестве с целью "помогать" новой власти, то есть просто забирают деньги. Или вызывают в комендатуру, или приходят домой, некоторых похищают. Кроме того, требуют провести посевную для обеспечения провизии их армии. Что с этим делать?".