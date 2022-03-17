Люди не можуть почати розбирати завали драмтеатру в Маріуполі через обстріл РФ

Росіяни скинули на драмтеатр у Маріуполі дві надпотужні бомби, там ховалися приблизно 800 людей.

Джерело: "Азов" у соцмережах

Дослівно: "Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл.

Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами".

Деталі: За словами жінки-очевидця, яка готувала їжу для людей, котрі переховувалися у драмтеатрі, близько 800 людей були у сховищі. За її словами, десь 100 людей розбіглися, а інші - під завалами.

Жінка розповіла, що під сценою був підвал, де ховалися люди, а бомба влучила саме у сцену.

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький зазначив, що Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.

Пряма мова: "Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги. Маріуполю потрібна деблокада".