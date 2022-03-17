Люди не могут начать разбирать завалы драмтеатра в Мариуполе из-за обстрелов РФ

Россияне сбросили на драмтеатр в Мариуполе две сверхмощные бомбы, там скрывались около 800 человек.

Источник: "Азов" в соцсетях

Дословно: "Сотрудники СБУ, предприняв попытку извлечь граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел.

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Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором укрывались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами".

Детали: По словам женщины-очевидца, готовившей пищу для людей, скрывавшихся в драмтеатре, около 800 человек были в хранилище. По ее словам, около 100 человек разбежались, а другие - под завалами.

Женщина рассказала, что под сценой был подвал, где прятались люди, а бомба попала именно в сцену.

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Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий отметил, что Мариуполь держит оборону за пределами человеческих возможностей.

Прямая речь: "Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи. Мариуполю нужна деблокада".