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Путін не хоче миру – прем'єр Італії

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 21:45

Президент Росії Володимир Путін насправді не хоче миру і для припинення війни в Україні можуть знадобитися додаткові санкції. 

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, пише "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Сьогодні ми всі шукаємо миру, але, на жаль, президент Путін не хоче миру", - сказав Драгі.

За його словами, введені проти Росії санкції позначаються і на самій Італії, але уряд готовий до їхнього посилення.

"Ця ситуація призвела до перебоїв у постачанні багатьох речей, бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, продуктів харчування. Але уряд переконаний, що ці санкції правильні і можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни, він готовий і працює, щоб допомогти підприємствам та сім'ям", - додав Драгі.

Раніше італійський уряд заявив, що готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Теми: ПутінРосіявійнаІталія
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