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Путин не хочет мира – премьер Италии

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 21:45

Президент России Владимир Путин на самом деле не хочет мира и для прекращения войны в Украине могут потребоваться дополнительные санкции.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира", - сказал Драги.

По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их ужесточению.

"Эта ситуация привела к перебоям в поставках многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Но правительство убеждено, что эти санкции правильны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям", - добавил Драги.

Ранее итальянское правительство заявило, что готово восстановить разрушенный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе.

Темы: ПутинРосcиявойнаИталия
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