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Війна в Україні поволі стає позиційною – західні чиновники

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 23:43
Українські захисники на узбіччі дороги під Харковом. Фото: Макс Левін

Представники урядів країн Заходу заявили журналістам, що війна в Україні може перетворитися на позиційну.

Джерело: ВВС News з посиланням на брифінг журналістів із неназваними посадовцями західних урядів

Деталі: Чиновники сказали журналістам, що Україна може примусити російську армію до зосередження на позиційних боях. За їхніми словами, окупаційні війська РФ здійснюють дуже незначні просування суходолом, не досягаючи стратегічного прориву.

Один із посадовців сказав, що російський наступ не йде за планом. До того ж, навіть спроби почати більш виснажливі бої не призводять до успіху російських військ.

Проте, західні уряди побоються, чи невдачі російської армії не підштовхнуть Путіна перейти до ще більш жорстоких та брутальних форм ведення війни.

За словами чиновників, вони не вважають, що цифра американської розвідки в 7 тисяч загиблих російських окупантів є завищеною. 

Вони зауважили також, що: 

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  • російській авіації доводиться проводити операції з особливою обережністю через роботу українських систем ППО;
  • намагання російського уряду залучити додаткові резерви свідчить про те, що початкові плани провалилися й російське командування застрягло у війні з Україною;
  • морально-психологічний стан російських солдатів надзвичайно пригнічений.

На запитання журналістів, чи може Росія скоригувати свої військові цілі з огляду на невдачі, західні посадовці відповіли, що наразі важко судити. Однак, один чиновник сказав, що він не бачить ознак того, що російські війська вже втратила можливості для досягнення своїх військових цілей".

Посадовці підкреслили. що українська армія також зазнає втрат, і невідомо, наскільки "довго вони можуть протриматися".

Посадовці прокоментували також і перемовини між українською та російськими делегаціями. Вони вважають, що, хоча обидві сторони ставляться до них серйозно, розбіжності, як і раніше, дуже суттєві, і ніхто зараз не береться сказати, чи ці переговори принесуть якісь плоди.

Що було раніше: New York Times зі своїх джерел у Пентагоні та американських розвідувальних відомствах повідомило, що росіяни втратили 7 тисяч загиблими та ще 14-20 тисяч пораненими. За словами співрозмовників видання, ці оцінки є "консервативними", тобто втрати можуть бути значно більшими.

Також у Пентаґоні висловили припущення, що низький бойовий дух російських окупантів та значні втрати особового складу й військової техніки можуть притлумити бажання російського командування надалі вести активні бойові дії в Україні.

Теми: розвідкавійнаРосіяармія
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