Война в Украине постепенно становится позиционной – западные чиновники

Представители правительств стран Запада заявили журналистам, что война в Украине может превратиться в позиционную.

Источник: BBC News со ссылкой на брифинг журналистов с неназванными чиновниками западных правительств

Детали: Чиновники сказали журналистам, что Украина может вынудить российскую армию вести позиционные бои. По их словам, оккупационные войска РФ совершают очень незначительные продвижения по суше, не достигая стратегического прорыва.

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Один из чиновников сказал, что российское наступление не только не идет как планировалось, но даже более изнурительные бои не приводят к успеху российских войск.

Однако западные правительства опасаются, не подтолкнет ли это Путина перейти к еще более жестоким и грубым формам ведения войны.

По словам чиновников, они не считают, что цифра в 7 тысяч погибших российских оккупантов завышена.

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Они также отметили, что:

российской авиации приходится проводить операции с "особой осторожностью" из-за работы украинских систем ПВО;

попытки российского правительства привлечь дополнительные резервы свидетельствуют о том, что первоначальные планы провалились и российское командование застряло в войне с Украиной;

морально-психологическое состояние русских солдат чрезвычайно подавленное.

На вопрос журналистов, может ли Россия скорректировать свои военные цели из-за неудач, западные чиновники ответили, что сейчас сложно судить. Однако один чиновник сказал, что он не видит признаков того, что "российские войска уже упустили возможности для достижения своих военных целей".

Чиновники подчеркнули. что украинская армия также терпит потери, и неизвестно, насколько "долго они могут продержаться".

Чиновники прокомментировали также переговоры между украинской и российскими делегациями. Они считают, что, хотя обе стороны относятся к ним серьезно, разногласия по-прежнему очень существенны, и никто сейчас не берется сказать, принесут ли эти переговоры какие-либо плоды.

Что было раньше: New York Times из своих источников в Пентагоне и американских разведывательных ведомствах сообщило, что россияне потеряли 7 тысяч погибших и еще 14-20 тысяч ранены. По словам собеседников издания, эти оценки являются "консервативными", то есть потери могут быть значительно больше.

Также в Пентагоне высказали предположение, что низкий боевой дух российских оккупантов и значительные потери личного состава и военной техники могут подавить желание российского командования вести активные боевые действия в Украине.