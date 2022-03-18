Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Загарбники за час війни Росії в Україні 43 рази атакували медустанови – ВООЗ

П'ятниця, 18 березня 2022, 01:41
фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки росіян на медустанови України з початку війни.

Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні, 17 березня в Нью-Йорку, цитує Радіо Свободи

Деталі: Як наголосив голова ВООЗ, напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.

Він також заявив про труднощі з доставкою гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, які знаходяться в облозі російський військ.

Нагадаємо: Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: охорона здоров'явійнаУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії повідомляють про зникнення Шойгу

відеоУ Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА

ФОТОNYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки

ЗМІ: Влада США готує законопроєкт, що заблокує золотий резерв Росії

В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову

ЗМІ: Захід подумує над виключенням Росії з G20

Усі новини...
охорона здоров'я
У прикордонному Бєлгороді в Росії лікарні припинили приймати цивільне населення – росЗМІ
Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало
Covid-19 в Україні: майже 35 тисяч випадків, але й 29 тисяч одужало
Останні новини
10:38
фото Поліція відновлює роботу в Ірпені
10:27
28 день війни в Україні. Хроніка подій
10:26
В Україні загинули вже 15600 російських солдатів - дані Генштабу
10:26
У Росії повідомляють про зникнення Шойгу
10:24
Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу
10:11
Німеччина планує створити умови для швидкого працевлаштування біженців з України
10:01
документДержслужбовцям вільно посилати російський корабель за відомим напрямком - роз'яснення
09:59
документДепутатам "Єдиної Росії" заборонили залишати РФ без дозволу – росЗМІ
09:58
Арсенал Z. Якою новітньою зброєю Росія намагається знищити Україну та чи вистачить їй високоточних ракет
09:44
НБУ уклав з Польщею валютний своп на 1 мільярд доларів
Усі новини...