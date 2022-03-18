Загарбники за час війни Росії в Україні 43 рази атакували медустанови – ВООЗ
П'ятниця, 18 березня 2022, 00:41
Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки росіян на медустанови України з початку війни.
Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні, 17 березня в Нью-Йорку, цитує Радіо Свободи
Деталі: Як наголосив голова ВООЗ, напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.
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Він також заявив про труднощі з доставкою гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, які знаходяться в облозі російський військ.
Нагадаємо: Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.