Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загарбники за час війни Росії в Україні 43 рази атакували медустанови – ВООЗ

П'ятниця, 18 березня 2022, 00:41
Загарбники за час війни Росії в Україні 43 рази атакували медустанови – ВООЗ
фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки росіян на медустанови України з початку війни.

Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні, 17 березня в Нью-Йорку, цитує Радіо Свободи

Деталі: Як наголосив голова ВООЗ, напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.

Реклама:

Він також заявив про труднощі з доставкою гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, які знаходяться в облозі російський військ.

Нагадаємо: Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Теми: охорона здоров'явійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
охорона здоров'я
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну
ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: