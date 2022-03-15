Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

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Далі – цитата: "З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна"".

Деталі: Голова облВА зазначив, що днями російські окупанти практично зруйнували цю лікарню – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували працювати і лікуватися у пристосованому підвальному приміщенні.

Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці "злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності".

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Голова облВА підкреслив, що Росія і кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний.

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