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Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 16:14
Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області
Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь до російських бомбардувань. Фото з Telegram Павла Кириленка

Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

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Далі – цитата: "З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна"".

Деталі: Голова облВА зазначив, що днями російські окупанти практично зруйнували цю лікарню – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували працювати і лікуватися у пристосованому підвальному приміщенні.

Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці "злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності".

ВІДЕО ДНЯ

Голова облВА підкреслив, що Росія і кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний.

Передісторія: 

  • З початку березня окупанти тримають місто Маріуполь в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори". Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ.
  • 15 березня міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у Маріуполь Донецької області все ще не надійшла гуманітарна допомога. Так само у місті не відкрито коридорів для нормальної евакуації населення.
  • Вранці 15 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що запрацював гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя на приватних автомобілях.
  • 14 березня росіяни пропустили лише 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.  

 

Теми: Маріупольвійнамедицина
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