Захватчики за время войны России в Украине 43 раза атаковали медучреждения – ВОЗ
Пятница, 18 марта 2022, 01:41
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки россиян на медучреждения Украины с начала войны.
Источник: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на заседании Совета безопасности ООН, посвященном войне России в Украине, 17 марта в Нью-Йорке, цитирует Радио Свободы
Детали: Как отметил глава ВОЗ, нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права.
Он также заявил о трудностях с доставкой гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь, находящиеся в осаде российских войск.
Напомним: Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.
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