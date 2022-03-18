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Захватчики за время войны России в Украине 43 раза атаковали медучреждения – ВОЗ

Пятница, 18 марта 2022, 00:41
Захватчики за время войны России в Украине 43 раза атаковали медучреждения – ВОЗ
фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки россиян на медучреждения Украины с начала войны.

Источник: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на заседании Совета безопасности ООН, посвященном войне России в Украине, 17 марта в Нью-Йорке, цитирует Радио Свободы

Детали: Как отметил глава ВОЗ, нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права.

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Он также заявил о трудностях с доставкой гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь, находящиеся в осаде российских войск.

Напомним: Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Темы: здравоохранениевойнаУкраинаРосcия
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