Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
Британська розвідка відзначає, що активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії.
Джерело: Міністерство оборони Британії у Twitter із посиланням на дані розвідки
Дослівно: "Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання.
Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії".
Деталі: Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.
"Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне", – зазначає Міністерство оборони Британії.
Нагадаємо: Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.
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