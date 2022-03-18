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Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 01:16
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
фото: Getty Images

Британська розвідка відзначає, що активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії.

Джерело: Міністерство оборони Британії у Twitter із посиланням на дані розвідки

Дослівно: "Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання.

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Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії".

Деталі: Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.

"Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне", – зазначає Міністерство оборони Британії.

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Нагадаємо: Росія імовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала вдаватися до старішої та менш точної зброї.

Теми: Велика БританіявійнаЗбройні силиРосія
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