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Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России – британская разведка

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 01:16
Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России – британская разведка
фото: Getty Images

Британская разведка отмечает, что активные контратаки вооруженных сил Украины ограничивают наступательные возможности России.

Источник: Министерство обороны Британии в Twitter со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию большое количество войск использовать для защиты собственных путей снабжения.

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Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России".

Детали: Кроме того, британская разведка зафиксировала проблемы материально-технического обеспечения российской армии.

"Проблемы в маневрировании, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности передвижения мешают России обеспечить свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как еда и горючее", – отмечает Министерство обороны Британии.

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Темы: ВеликобританиявойнаВооруженные силыРосcия
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