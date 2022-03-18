Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Непрерывные контратаки ВСУ серьезно ограничивают наступление России – британская разведка

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 02:16
фото: Getty Images

Британская разведка отмечает, что активные контратаки вооруженных сил Украины ограничивают наступательные возможности России.

Источник: Министерство обороны Британии в Twitter со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию большое количество войск использовать для защиты собственных путей снабжения.

Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России".

Детали: Кроме того, британская разведка зафиксировала проблемы материально-технического обеспечения российской армии.

"Проблемы в маневрировании, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности передвижения мешают России обеспечить свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как еда и горючее", – отмечает Министерство обороны Британии.

Темы: ВеликобританиявойнаВооруженные силыРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФОТОСпутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Все новости...
Великобритания
Шмигаль после звонка мошенника подсказал Минобороны Британии кодовое слово
Британия разместит в Польше военных и ЗРК Sky Sabre
Британская разведка: вторжение РФ застопорилось на всех фронтах
Последние новости
02:42
"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский
02:39
Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других
02:30
Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн
02:29
Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня
02:15
На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
02:13
США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400
01:51
Багамские банки хранят 3 млрд долларов российского происхождения
01:36
71 малыша эвакуировали за границу из детдома в Сумах
01:27
Минобороны Британии: РФ замедлилась, потому что не смогла захватить небо
01:14
Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "ХРН" – штаб
Все новости...