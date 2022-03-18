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Нові санкції Японії проти РФ: у списку – Захарова і "Рособоронекспорт"

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 04:32
Фото: unsplash.com

Японія запроваджує санкції проти 15 росіян, а також 9 компаній та організацій.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство фінансів Японії

Деталі: Японія заявила в п'ятницю, що вводить санкції проти 15 осіб, у числі яких офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова і чиновники з оборонної сфери.

Крім того, у санкційний список Японія включила 9 компаній і організацій, серед яких – державний експортер зброї "Рособоронекспорт" і виробники військової техніки, зокрема винищувачів.

За даними міністерства фінансів, загалом Японія ввела санкції проти 76 осіб, семи банків та 12 організацій у Росії.

Що передувало: Японія також 1 березня запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.

Теми: санкціїЯпоніяРосіявійна
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