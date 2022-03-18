Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые санкции Японии против РФ: в списке – Захарова и "Рособоронэкспорт"

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 04:32
Фото: unsplash.com

Япония вводит санкции против 15 россиян, а также 9 компаний и организаций.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство финансов Японии

Детали: Япония заявила в пятницу, что вводит санкции против 15 человек, в числе которых официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и чиновники из оборонной сферы.

Кроме того, в санкционный список Япония включила 9 компаний и организаций, среди которых государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт" и производители военной техники, в том числе истребителей.

По данным министерства финансов, всего Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 организаций в России.

Что было ранее: Япония тоже ввела 1 марта санкции против путинской России, которая напала на Украину.

Темы: санкцииЯпонияРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

фото, видеоПосле значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Все новости...
санкции
Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИ
Портовые работники Швеции объявили блокаду российских судов
Россияне спрятали до $213 млрд в банках Швейцарии, расширяющей санкции против РФ
Последние новости
10:48
Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу – ISW
10:48
На ночном карнавале в Бельгии автомобиль въехал в толпу из 150 человек
10:47
Российские богатеи втихаря хотят продать недвижимость на Манхэттене, опасаясь санкций – FT
10:30
дополненоЕсть высокая угроза наступления из Беларуси на Волынь – Генштаб
10:15
Царев предложил сдать Кривой Рог, Вилкул отправил его вслед за русским кораблем 
10:04
У Киева и Москвы есть сближение по критическим вопросам – глава МИД Турции
09:58
Ни сантиметра врагу: центр Рубежного зачищают от оккупантов
09:53
"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП
09:51
Активисты продолжают блокаду польско-белорусской границы, очередь из фур уже 45 км
09:50
Футбол: суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА
Все новости...