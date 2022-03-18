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Новые санкции Японии против РФ: в списке – Захарова и "Рособоронэкспорт"

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 03:32
Новые санкции Японии против РФ: в списке – Захарова и Рособоронэкспорт
Фото: unsplash.com

Япония вводит санкции против 15 россиян, а также 9 компаний и организаций.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство финансов Японии

Детали: Япония заявила в пятницу, что вводит санкции против 15 человек, в числе которых официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и чиновники из оборонной сферы.

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Кроме того, в санкционный список Япония включила 9 компаний и организаций, среди которых государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт" и производители военной техники, в том числе истребителей.

По данным министерства финансов, всего Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 организаций в России.

Что было ранее: Япония тоже ввела 1 марта санкции против путинской России, которая напала на Украину.

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Темы: санкцииЯпонияРосcиявойна
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