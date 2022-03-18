Щодня росіяни скидають на Маріуполь 50-100 авіабомб

У середньому за добу росіяни скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб.

Джерело: міськрада Маріуполя в TG

Дослівно: "Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб".

Нагадаємо: Маріуполь зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.