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Щодня росіяни скидають на Маріуполь 50-100 авіабомб

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 04:43
ФОТО: GETTY

У середньому за  добу росіяни скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб.

Джерело: міськрада Маріуполя в TG

Дослівно: "Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб".

Нагадаємо: Маріуполь  зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.

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Теми: війнаРосіяМаріуполь
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