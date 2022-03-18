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Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомб

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 03:43
Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомб
ФОТО: GETTY

В среднем в сутки россияне сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб.

Источник: горсовет Мариуполя в TG

Дословно: "Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб".

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Напомним: Мариуполь  разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. К моменту блокады в Мариуполе оставалось от 350 до 400 тысяч жителей.

Темы: войнаРосcияМариуполь
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