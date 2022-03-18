Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб

Росія залучає до війни в Україні найманців Башара Асада і "Хезболли".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Командування збройних сил російської федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та "Хезболли".

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.