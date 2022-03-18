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Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 05:02
фото: Getty Images

Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано близко 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и "Хезболлы".

Главным требованием к иностранным боевикам есть опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы.

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Темы: войнаРосcия
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