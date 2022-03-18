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ЗСУ частково зупинили просування російських окупантів вглиб України – Міноборони

Олена РощінаП'ятниця, 18 березня 2022, 06:13

На 23 добу війни російська армія суттєво не просунулася і продовжує нести втрати, водночас викрадає українських патріотів і намагається створити собі позитивний імідж за допомогою роздачі продуктів на окупованих територіях. 

Джерело: Міністерство оборони України вранці 18 березня

Дослівно: "Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

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Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються.

Також за попередню добу бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети)".

Деталі: Міноборони зазначає, що "окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати)", тому командування ЗС РФ проводять приховану мобілізацію, залучає так званих "добровольців", строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки.

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На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню.

Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.

"Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації і найманців брати участь у війні проти України", – наголошує Міноборони.

Теми: війнаРосіяМіноборони
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