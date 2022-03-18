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ВСУ частично остановили продвижение российских оккупантов вглубь Украины – Минобороны

Елена РощинаПятница, 18 марта 2022, 06:13

На 23 сутки войны российская армия существенно не продвинулась и продолжает нести потери, в то же время похищает украинских патриотов и пытается создать себе положительный имидж с помощью раздачи продуктов на оккупированных территориях.

Источник: Министерство обороны Украины утром 18 марта

Дословно: "Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

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В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.

Также за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты)".

Детали: Минобороны отмечает, что "оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (необратимые и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери)", поэтому командование ВС РФ проводит скрытую мобилизацию так называемых "добровольцев", срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

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На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. 

В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

"Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины", – отмечает Минобороны.

Темы: войнаРосcияМинобороны
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