Блінкен: Не видно, що Путін готовий зупинитися

У США не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий закінчувати війну в Україні.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу

Пряма мова: "Дипломатія вимагає від обох сторін сумлінної участі в деескалації, і я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися".

Нагадаємо: Раніше подібну думку висловили в офісі президента Франції Еммануеля Макрона.