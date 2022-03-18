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Блінкен: Не видно, що Путін готовий зупинитися

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

У США не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий закінчувати війну в Україні.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу

Пряма мова: "Дипломатія вимагає від обох сторін сумлінної участі в деескалації, і я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися".

Нагадаємо: Раніше подібну думку висловили в офісі президента Франції Еммануеля Макрона.

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Теми: СШАРосія
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