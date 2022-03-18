Блинкен: Не видно, что Путин готов остановиться
Пятница, 18 марта 2022, 07:00
В США не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин готов закончить войну в Украине.
Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге
Прямая речь: "Дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться".
Напомним: Ранее подобное мнение высказали в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.
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