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Блинкен: Не видно, что Путин готов остановиться

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

В США не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин готов закончить войну в Украине.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге

Прямая речь: "Дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться".

Напомним: Ранее подобное мнение высказали в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.

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Темы: СШАРосcия
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