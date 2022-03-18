Обстріл Подільського району Києва: 1 загиблий, 19 постраждалих, з яких 4 дітей

Внаслідок обстрілу мікрорайону Виноградар у Подільському районі Києва у п’ятницю загинула людина, постраждали 19 осіб, серед яких 4 дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМДА, ДСЧС

Кличко:

Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей.

Пошкоджені 6 житлових багатоквартирних будинків непридатні для життя, постраждали дитсадок та школа pic.twitter.com/Y5grxyxeRM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Дослівно: "Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками".

Деталі: Пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

За словами Кличка, будинки вже непридатні для життя.

"Прилетів снаряд, ми бачимо велику воронку", - сказав мер.

Раніше у ДСНС повідомили, що після падіння залишків збитої ракети на житловий будинок у Подільському районі Києві почалася пожежа.

⚡️Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі



На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється. pic.twitter.com/G0wARKEMH6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Пізніше стало відомо, що 18 березня о 8:04 залишки збитої ракети впали на 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Загорілися з 1 по 3 поверхи.

Нагадаємо: 17 березня у Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Загинула одна особа, ще троє постраждали.