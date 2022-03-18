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Обстріл Подільського району Києва: 1 загиблий, 19 постраждалих, з яких 4 дітей

Роман Петренко, Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 09:47
Обстріл Подільського району Києва: 1 загиблий, 19 постраждалих, з яких 4 дітей

Внаслідок обстрілу мікрорайону Виноградар у Подільському районі Києва у п’ятницю загинула людина, постраждали 19 осіб, серед яких 4 дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМДА, ДСЧС

Дослівно: "Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками".

Деталі: Пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.

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За словами Кличка, будинки вже непридатні для життя.

"Прилетів снаряд, ми бачимо велику воронку", - сказав мер.

Раніше у ДСНС повідомили, що після падіння залишків збитої ракети на житловий будинок у Подільському районі Києві почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що 18 березня о 8:04 залишки збитої ракети впали на 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Загорілися з 1 по 3 поверхи.

Нагадаємо: 17 березня у Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Загинула одна особа, ще троє постраждали.

Теми: КиїввійнаРосія
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