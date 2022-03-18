Обстріл Подільського району Києва: 1 загиблий, 19 постраждалих, з яких 4 дітей
Внаслідок обстрілу мікрорайону Виноградар у Подільському районі Києва у п’ятницю загинула людина, постраждали 19 осіб, серед яких 4 дітей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМДА, ДСЧС
Кличко:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей.
Пошкоджені 6 житлових багатоквартирних будинків непридатні для життя, постраждали дитсадок та школа pic.twitter.com/Y5grxyxeRM
Дослівно: "Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками".
Деталі: Пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.
За словами Кличка, будинки вже непридатні для життя.
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"Прилетів снаряд, ми бачимо велику воронку", - сказав мер.
Раніше у ДСНС повідомили, що після падіння залишків збитої ракети на житловий будинок у Подільському районі Києві почалася пожежа.
⚡️Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється. pic.twitter.com/G0wARKEMH6
Пізніше стало відомо, що 18 березня о 8:04 залишки збитої ракети впали на 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Загорілися з 1 по 3 поверхи.
Нагадаємо: 17 березня у Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Загинула одна особа, ще троє постраждали.