Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Подольского района Киева: 1 погибший, 19 пострадавших, из них 4 детей

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 10:47

В результате обстрела микрорайона Виноградарь в Подольском районе Киева в пятницу погиб человек, пострадали 19 человек, среди которых 4 детей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГГА, ГСЧС

Дословно: "Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками".

Детали: Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

По словам Кличко, дома уже непригодны для жизни.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Прилетел снаряд, мы видим большую воронку", – сказал мэр.

Ранее сообщалось, что после падения остатков сбитой ракеты на жилой дом в Подольском районе в Киеве начался пожар.

Позже стало известно, что 18 марта в 8:04 остатки сбитой ракеты упали на 5-этажный жилой дом в Подольском районе столицы. Загорелись с 1 по 3 этажа.

Напомним: 17 марта в Киеве в результате падения остатков сбитой российской ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Погиб один человек, еще трое пострадали.

Темы: КиеввойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь высылает 12 украинских дипломатов

Зенитки Воздушных сил минусуют еще 2 российских самолета над Харьковщиной

Защитники взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но ряд сел под Киевом оккупированы

В США считают, что боевая мощь армии РФ упала ниже 90%

Польша вышлет около 40 российских дипломатов за шпионаж - СМИ

фотоПолиция возобновляет работу в Ирпене под Киевом

Все новости...
Киев
Россияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад
В Киеве действуют диверсанты, под Киевом войска РФ топчутся на месте – глава КВА
В Киеве возобновило работу метро: где едет
Последние новости
16:58
В России заявили о снаряде с территории Украины, объявили режим ЧС
16:53
фотоВраг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области
16:37
Как работает местное самоуправление в условиях военного положения
16:36
ФОТОЧерниговщина: российские оккупанты убеждают, что не воюют с мирным населением
16:30
Китай выступает против исключения России из G20
16:24
В Украине посчитали судей, мобилизованных или ушедших в терроборону
16:23
В Мелитополе россияне похитили отца журналистки и требуют ее приезда
16:18
Рынок рекламы в РФ может сократиться на 50% и более
16:08
ВИДЕОПерехвачен разговор оккупанта: В Чечне и Сирии не было так, как здесь
15:47
Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Все новости...