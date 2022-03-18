Обстрел Подольского района Киева: 1 погибший, 19 пострадавших, из них 4 детей
В результате обстрела микрорайона Виноградарь в Подольском районе Киева в пятницу погиб человек, пострадали 19 человек, среди которых 4 детей.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГГА, ГСЧС
Кличко:
Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей.
Пошкоджені 6 житлових багатоквартирних будинків непридатні для життя, постраждали дитсадок та школа pic.twitter.com/Y5grxyxeRMРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
Дословно: "Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками".
Детали: Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.
По словам Кличко, дома уже непригодны для жизни.
"Прилетел снаряд, мы видим большую воронку", – сказал мэр.
Ранее сообщалось, что после падения остатков сбитой ракеты на жилой дом в Подольском районе в Киеве начался пожар.
⚡️Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється. pic.twitter.com/G0wARKEMH6
Позже стало известно, что 18 марта в 8:04 остатки сбитой ракеты упали на 5-этажный жилой дом в Подольском районе столицы. Загорелись с 1 по 3 этажа.
Напомним: 17 марта в Киеве в результате падения остатков сбитой российской ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Погиб один человек, еще трое пострадали.