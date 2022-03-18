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Львів обстріляли з Чорного моря, є постраждалий

Роман Петренко, Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 11:14

Російські ракети вдарили по авіаремонтному заводу в районі Львівського аеропорту з Чорного моря, одна людина постраждала. 

Джерело: повітряне командування "Захід", голова Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, пише Укрінформ

Деталі: Уточнюється, що було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555.

Дві ракети знищені засобами зенітних ракетних військ.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Львова, під час якого чотири ракети влучили в авіаремонтний завод, поранено одну людину.

Пряма мова Козицького: "Сьогодні був удар по Львову, ППО і ЗСУ спрацювало. Частково ракети були збиті, але чотири з них влучили в авіаремонтний завод".

"Це добре, що жертв немає, серед постраждалих – один поранений в стані середньої важкості".

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Нагадаємо: Російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.

Також кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу

Теми: ЛьвівЧорне моревійнаРосія
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