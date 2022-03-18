Львів обстріляли з Чорного моря, є постраждалий
Російські ракети вдарили по авіаремонтному заводу в районі Львівського аеропорту з Чорного моря, одна людина постраждала.
Джерело: повітряне командування "Захід", голова Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу, пише Укрінформ
Деталі: Уточнюється, що було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555.
Дві ракети знищені засобами зенітних ракетних військ.
Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Львова, під час якого чотири ракети влучили в авіаремонтний завод, поранено одну людину.
Пряма мова Козицького: "Сьогодні був удар по Львову, ППО і ЗСУ спрацювало. Частково ракети були збиті, але чотири з них влучили в авіаремонтний завод".
"Це добре, що жертв немає, серед постраждалих – один поранений в стані середньої важкості".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Нагадаємо: Російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.
Також кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу