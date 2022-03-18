Львов обстреляли из Черного моря, есть пострадавший
Российские ракеты ударили по авиаремонтному заводу в районе Львовского аэропорта с Черного моря, один человек пострадал.
Источник: воздушное командование "Запад", председатель Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, пишет Укринформ
Детали: Уточняется, что было выпущено 6 крылатых ракет, предположительно Х-555.
Две ракеты были уничтожены средствами зенитных ракетных войск.
Позже председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате утреннего обстрела Львова, во время которого четыре ракеты попали в авиаремонтный завод, ранен один человек.
Прямая речь Козицкого: "Сегодня был удар по Львову, ПВО и ВСУ сработали. Частично ракеты были сбиты, но четыре из них попали в авиаремонтный завод".
"Это хорошо, что жертв нет, среди пострадавших один раненый в состоянии средней тяжести".
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Напомним: Российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.
Также несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу