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Львов обстреляли из Черного моря, есть пострадавший

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 11:14

Российские ракеты ударили по авиаремонтному заводу в районе Львовского аэропорта с Черного моря, один человек пострадал.

Источник: воздушное командование "Запад", председатель Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, пишет Укринформ

Детали: Уточняется, что было выпущено 6 крылатых ракет, предположительно Х-555.

Две ракеты были уничтожены средствами зенитных ракетных войск.

Позже председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате утреннего обстрела Львова, во время которого четыре ракеты попали в авиаремонтный завод, ранен один человек.

Прямая речь Козицкого: "Сегодня был удар по Львову, ПВО и ВСУ сработали. Частично ракеты были сбиты, но четыре из них попали в авиаремонтный завод".

"Это хорошо, что жертв нет, среди пострадавших один раненый в состоянии средней тяжести".

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Напомним: Российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.

Также несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу

Темы: ЛьвовЧерное моревойнаРосcия
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