Окупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.

Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів".

Оновлено: Як повідомив згодом Садовий, кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

"Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає.

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", – додав мер Львова.

Садовий: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту» pic.twitter.com/bs79FGcwgv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Нагадаємо: 13 березня зранку повідомлялося, що російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Згодом у результаті ракетного удару було підтверджено про загибель 35 осіб.