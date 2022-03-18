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Окупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 07:53
Садовий, скриншот

Російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.

Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів".

Оновлено: Як повідомив згодом Садовий, кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

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"Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає.

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", – додав мер Львова.

Нагадаємо: 13 березня зранку повідомлялося, що російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району  Львівської області.

Згодом у результаті ракетного удару було підтверджено про загибель 35 осіб.

Теми: Львіввійна
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