Окупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту
Російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook
Пряма мова: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.
Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.
Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.
Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів".
Оновлено: Як повідомив згодом Садовий, кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.
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"Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає.
На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", – додав мер Львова.
Садовий: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту» pic.twitter.com/bs79FGcwgv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
Нагадаємо: 13 березня зранку повідомлялося, що російські окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області.
Згодом у результаті ракетного удару було підтверджено про загибель 35 осіб.