Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині ППО збила "Стінгером" російський винищувач

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 09:16

На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.

Джерело: голова Київської ОДА/ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34!

Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території".

Реклама:

Нагадаємо: Над Києвом 18 березня збили ворожу ракету: після падіння залишків ракети на житловий будинок у Подільському районі почалася пожежа, є жертви та руйнування.

Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: