На Київщині ППО збила "Стінгером" російський винищувач

На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.

Джерело: голова Київської ОДА/ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34!



Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".



Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території".

Нагадаємо: Над Києвом 18 березня збили ворожу ракету: після падіння залишків ракети на житловий будинок у Подільському районі почалася пожежа, є жертви та руйнування.