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На Київщині ППО збила "Стінгером" російський винищувач

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 10:16

На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.

Джерело: голова Київської ОДА/ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34!

Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території".

Нагадаємо: Над Києвом 18 березня збили ворожу ракету: після падіння залишків ракети на житловий будинок у Подільському районі почалася пожежа, є жертви та руйнування.

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Теми: Київська областьвійна
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