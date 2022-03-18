На Київщині ППО збила "Стінгером" російський винищувач
П'ятниця, 18 березня 2022, 09:16
На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.
Джерело: голова Київської ОДА/ОВА Олександр Павлюк у Telegram
Пряма мова: "Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34!
Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".
Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території".
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Нагадаємо: Над Києвом 18 березня збили ворожу ракету: після падіння залишків ракети на житловий будинок у Подільському районі почалася пожежа, є жертви та руйнування.