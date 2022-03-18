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В Киевской области ПВО сбила "Стингером" российский истребитель

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 09:16

На Киевщине силы противовоздушной обороны Сухопутных войск сбили вражеский самолет СУ-34.

Источник: глава Киевской ОГА/ОВА Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34!

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Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

Катапультирование экипажа не подмечено, самолет упал на временно оккупированной территории".

Напомним: ¦Над Киевом 18 марта сбили вражескую ракету: после падения остатков ракеты на жилой дом в Подольском районе начался пожар, есть жертвы и разрушения.

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Темы: Киевская областьвойна
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